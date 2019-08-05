В Якутии в кафе отравились порядка 20 человек

ЯКУТСК, 5 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили по факту заражения 17 человек сальмонеллезом после посещения кафе в Вилюйском районе Якутии, сообщается в понедельник на сайте региональной прокуратуры.

"В период с 9 по 12 июля текущего года в г. Вилюйске 17 граждан, в том числе десять несовершеннолетних лиц, употребляли в пищу готовые блюда, приобретенные в одном из местных кафе. В последующем, указанные лица обратились ... за медицинской помощью, им постановлен медицинский диагноз - сальмонеллез, двум несовершеннолетним диагностирована бактериальная кишечная инфекция и острый гастроэнтерит", - говорится в сообщении.

Лабораторные испытания выявили в помещении кафе и образцах готовых блюд бактерии группы кишечной палочки рода salmonella, а также другие нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

По данным прокуратуры, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей").