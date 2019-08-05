Шесть человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Саратовской области

САРАТОВ, 5 августа. /ТАСС/. Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в результате опрокидывания в кювет рейсового автобуса на трассе в Саратовской области, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления ГИБДД.

"Водитель, управляя автобусом, допустил съезд в кювет и опрокидывание транспортного средства. По предварительным данным, четверо взрослых и двое детей с незначительными повреждениями доставили в лечебное учреждение на осмотр", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ДТП произошло на 376-м км автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград (Красноармейский район).