На севере Красноярского края пропал тушивший лес пожарный

КРАСНОЯРСК, 5 августа. /ТАСС/. Пожарный, тушивший лес в Эвенкии на севере Красноярского края, пропал на территории Байкитского лесничества. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в единой дежурной диспетчерской службе Богучанского района.

"Он пропал вчера на территории Байкитского лесничества. Из нашего района на его поиски отправлены спасатели, сотрудники полиции, а также сотрудники самого лесничества", - сказал собеседник агентства.

В региональном главке МВД информацию об исчезновении пожарного подтвердили, не уточнив, в каком ведомстве он работает.

По информации лесопожарного центра региона, в крае действуют 90 лесных пожаров на общей площади более 777 тыс. га. В их тушении участвует авиация Минобороны и МЧС.