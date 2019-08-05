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Лесные пожары в России

На севере Красноярского края пропал тушивший лес пожарный

Ведутся поиски

КРАСНОЯРСК, 5 августа. /ТАСС/. Пожарный, тушивший лес в Эвенкии на севере Красноярского края, пропал на территории Байкитского лесничества. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в единой дежурной диспетчерской службе Богучанского района.

"Он пропал вчера на территории Байкитского лесничества. Из нашего района на его поиски отправлены спасатели, сотрудники полиции, а также сотрудники самого лесничества", - сказал собеседник агентства.

В региональном главке МВД информацию об исчезновении пожарного подтвердили, не уточнив, в каком ведомстве он работает.

По информации лесопожарного центра региона, в крае действуют 90 лесных пожаров на общей площади более 777 тыс. га. В их тушении участвует авиация Минобороны и МЧС.

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РоссияЛесные пожары в РоссииКрасноярский край
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