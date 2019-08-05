В Магаданской области из-за дождей закрыт участок дороги в 170 км

ТАСС, 5 августа. Участок автомобильной трассы протяженностью около 170 км закрыт в Магаданской области из-за размыва дороги, вызванного обильными дождями, сообщили ТАСС в понедельник в областном Министерстве транспорта.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями участок дороги Палатка - Кулу - Нексикан в Хасынском округе с 304 по 473 км закрыт для всех видов транспорта. Дорога закрыта в связи с размытием осадками", - сообщили в министерстве, отметив, что населенных пунктов вблизи закрытого участка нет.

Сильные дожди начались в Хасынском, Тенькинском, Ягоднинском, Сусуманском, Среднеканском округах Магаданской области в воскресенье, 4 августа. По прогнозу, 6 августа стихия распространит свое влияние на Магадан и Ольский городской округ, где ожидаются осадки интенсивностью не менее 50 мм за 12 часов. Передано экстренное предупреждение. Региональные подразделения МЧС РФ работают в режиме повышенной готовности.

