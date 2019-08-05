СК просит арестовать обвиняемого в нападении на росгвардейца на несанкционированной акции

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Следствие просит арестовать Павла Устинова, обвиняемого в нападении на бойца Росгвардии на несанкционированной акции 3 августа в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы, который будет рассматривать соответствующее ходатайство работников СК.

"Материал поступил в суд. Павел Устинов обвиняется по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Следствие требует его ареста", - сказали в пресс-службе.

Уголовное дело Устинова стало первым по итогам несанкционированной акции оппозиции, прошедшей 3 августа. По словам источника, задержанный оказывал активное сопротивление сотруднику ОМОН Росгвардии при задержании. Собеседник ТАСС отметил, что у пострадавшего вывих плечевого сустава левой руки, его доставили в НИИ им. Склифосовского и переведут в госпиталь Росгвардии.

В новость была внесена правка (17:11 мск) – передается с уточнением даты несанкционированного митинга.