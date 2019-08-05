Предполагаемый организатор разбоя с участием сотрудников ФСБ дал признательные показания

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ Константин Жаров полностью признал вину, дает показания на других фигурантов и активно сотрудничает со следствием. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"Жаров полностью признал вину в инкриминируемом преступлении, активно сотрудничает со следствием и дает изобличающие показания на всех фигурантов уголовного дела", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в деле в отношении сотрудников ФСБ, обвиняемых в разбойном нападении, во время которого были похищены более 136 млн рублей, установлены еще два фигуранта: арестован один из предполагаемых организаторов хищения, бывший сотрудник прокуратуры Жаров, освободившийся условно-досрочно из колонии, а Борис Караматов скрылся от следствия и объявлен в розыск. Дмитрий Чувилин, давший показания на Караматова, проходит по делу как свидетель. Все перечисленные являются гражданскими лицами.