СМИ: группа людей с палками атаковала демонстрантов в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 августа. /ТАСС/. Группа людей, вооруженных бамбуковыми палками, в понедельник вечером атаковала демонстрантов в районе Норт-Пойнт на острове Гонконг. Об этом сообщила газета South China Morning Post .

Через некоторое время после драки радикальные активисты взялись разбивать окна в жилом здании, в котором, по их мнению, могла укрыться часть нападавших. Жители дома вступили с ними в перепалку.

Две недели назад в пригородном районе Юэн Лун произошла подобная этой массовая драка с избиением продемократических активистов большой группой неизвестных. Сотня вооруженных палками людей в белых майках на станции метро Yuen Long атаковала одетых в черное демонстрантов, возвращавшихся с митинга из центра города. Полиция прибыла к месту происшествия только спустя 35 минут, когда нападавшие уже скрылись. В результате столкновений 45 человек были ранены.

Недовольство действиями демонстрантов проявляют и автомобилисты, которые застряли в пробках из-за перекрытых улиц и туннелей. Некоторые водители предприняли попытки прорваться через возведенные демонстрантами баррикады, протаранив заграждения.

В настоящее время в разных районах города продолжаются протестные акции. Их участники осаждают несколько полицейских участков, забрасывая их камнями и яйцами. Отмечены поджоги мусорных баков. Полиция неоднократно применяла для разгона собравшихся слезоточивый раз. Были задержаны не менее 82 человек в спальном районе Тин Шуй Вай и еще девять зачинщиков беспорядков в квартале Вон Тай Син в материковой части города.

В понедельник Гонконг охватила новая волна демонстраций на фоне призывов оппозиционных сил ко всеобщей забастовке. Протестные акции проходят в самых разных районах города, их участники нарушили работу общественного транспорта, метро, перекрыли ряд дорог.