Суд продлил арест трем фигурантам дела о разбое с участием сотрудников ФСБ

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд на три месяца продлил арест трем фигурантам уголовного дела о разбойном нападении с участием сотрудников ФСБ, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под стражей до 11 ноября", - огласил постановление судья. В СИЗО останутся до ноября сотрудник столичного УФНС Дмитрий Чиквин, обвиняемый в пособничестве в разбое, а также сотрудник спецподразделения "Альфа" Владимир Урусов и бывший сотрудник прокуратуры Константин Жаров.

Срок предварительного следствия продлен до той же даты. В обосновании ходатайств следователь заявил, что по делу необходимо допросить более 25 свидетелей, самих обвиняемых, получить результаты ряда экспертиз и провести сбор иных доказательств по делу. Из показаний потерпевшего следует, что он опасается за свою жизнь, поэтому настаивает на продлении меры пресечения обвиняемым.

Согласно материалам дела, разбойное нападение было совершено группой, состоявшей из не менее 10 человек. Показания на всех фигурантов дал в том числе экс-сотрудник прокуратуры Константин Жаров. В суде стало известно, что сотрудники полиции, прибыв на вызов после разбойного нападения, были вынуждены покинуть место преступления, так как "лица в маске правоохранителям пояснили, что производится операция сотрудниками ФСБ".

Адвокаты и их подзащитные просили суд о смягчении меры пресечения, например, домашний арест или залог. Суд не нашел достаточных оснований для удовлетворения их просьбы и продлил арест фигурантам, которые намерены обжаловать данное решение.

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