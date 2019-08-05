Девять человек пострадали в ДТП с легковыми автомобилями в Татарстане

КАЗАНЬ, 5 августа. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись в Татарстане, по предварительным данным, пострадали девять человек. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"На месте сотрудники работают, пострадали пока девять человек. "[Лада] Калина" выехала на встречку и столкнулась с Renault Sandero. В Sandero пять человек пострадали, в "Калине" - четыре человека", - сказал собеседник агентства.

В соцсетях сообщают о лобовом столкновении двух легковых автомобилей на участке автодороги в Арском муниципальном районе Татарстана.