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Девять человек пострадали в ДТП с легковыми автомобилями в Татарстане

Водитель "Лада Калина" выехал на встречку и столкнулся с Renault Sandero

КАЗАНЬ, 5 августа. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись в Татарстане, по предварительным данным, пострадали девять человек. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"На месте сотрудники работают, пострадали пока девять человек. "[Лада] Калина" выехала на встречку и столкнулась с Renault Sandero. В Sandero пять человек пострадали, в "Калине" - четыре человека", - сказал собеседник агентства.

В соцсетях сообщают о лобовом столкновении двух легковых автомобилей на участке автодороги в Арском муниципальном районе Татарстана.

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