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Инциденты с подозрительными посылками в США

ABC: американца приговорили к 20 годам тюрьмы за рассылку бомб оппонентам Трампа

Сизар Сэйак заявил, что не желал никому причинить вреда, бомбы были сконструированы таким образом, что не должны были взорваться

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Суд в Нью-Йорке в понедельник приговорил к 20 годам тюремного заключения американца Сизара Сэйака, признавшего свою вину в отправке по почте самодельных взрывных устройств оппонентам президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал ABC.

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Сэйак заявил во время выступления в зале суда, что не желал никому причинить вреда. Американец заверил, что бомбы, которые он рассылал в октябре 2018 года, были сконструированы таким образом, что не должны были взорваться. Вместе с тем он не исключил, что это могло бы произойти случайно.

По данным властей, Сэйак отправил по почте более десятка самодельных бомб. В число адресатов входили экс-президент США Барак Обама, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, финансист Джордж Сорос, актер Роберт Де Ниро. Все они известны либеральными взглядами и критикой действующего президента. Две посылки были адресованы в редакцию телеканала CNN. Ни одна из бомб не взорвалась, никто не пострадал.

В числе преступлений, в которых обвиняли Сэйака, применение оружия массового уничтожения, а также транспортировка взрывных устройств из одного штата в другой. Ему могло грозить пожизненное тюремное заключение.

Теги
Обама, БаракСШАКлинтон, ХиллариСорос, ДжорджТрамп, ДональдИнциденты с подозрительными посылками в СШАДе Ниро, Роберт
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