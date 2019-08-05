ABC: американца приговорили к 20 годам тюрьмы за рассылку бомб оппонентам Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Суд в Нью-Йорке в понедельник приговорил к 20 годам тюремного заключения американца Сизара Сэйака, признавшего свою вину в отправке по почте самодельных взрывных устройств оппонентам президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал ABC .

Сэйак заявил во время выступления в зале суда, что не желал никому причинить вреда. Американец заверил, что бомбы, которые он рассылал в октябре 2018 года, были сконструированы таким образом, что не должны были взорваться. Вместе с тем он не исключил, что это могло бы произойти случайно.

По данным властей, Сэйак отправил по почте более десятка самодельных бомб. В число адресатов входили экс-президент США Барак Обама, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, финансист Джордж Сорос, актер Роберт Де Ниро. Все они известны либеральными взглядами и критикой действующего президента. Две посылки были адресованы в редакцию телеканала CNN. Ни одна из бомб не взорвалась, никто не пострадал.

В числе преступлений, в которых обвиняли Сэйака, применение оружия массового уничтожения, а также транспортировка взрывных устройств из одного штата в другой. Ему могло грозить пожизненное тюремное заключение.