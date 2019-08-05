El Pais: прокуратура Испании просит вызвать Фридмана в суд по делу Zed WorldWide

МАДРИД, 5 августа. /ТАСС/. Прокуратура по делам о коррупции Испании запросила суд вызвать в качестве подозреваемого бизнесмена Михаила Фридмана по делу, связанному с банкротством испанской технологической компании Zed WorldWide. Об этом сообщила в понедельник газета El Pais.

По ее информации, прокуратура считает, что Фридман, как акционер и кредитор предприятия, совершил действия, направленные на ухудшение финансового положения компании, чтобы затем приобрести ее за €20 млн - по цене, которая является значительно ниже рыночной. Прокурор Хосе Гринда полагает, что, среди прочего, были совершены такие преступления, как банкротство, вызванное преступной небрежностью, коррупция и махинации.

Как утверждает сторона обвинения, Фридман играл "основополагающую роль" в ситуации с поглощением Zed WorldWide, форсируя банкротство компании. В ноябре 2017 года Фридман направил документ испанской прокуратуре, в котором отказался брать на себя какую-либо ответственность за решения, которые могли привести к финансовой несостоятельности Zed Worldwide.