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Два человека погибли в ДТП на Кубани

В происшествии пострадали еще четыре человека

КРАСНОДАР, 5 августа. /ТАСС/. Два человека погибли при столкновении большегруза и отечественного автомобиля на трассе в Темрюкском районе на Кубани, еще четверо пострадали. Об этом сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю в понедельник.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Темрюкском районе "на 7 километре автодороги "Тамань - Веселовка" [Темрюкский район Краснодарского края], 31-летний водитель большегруза совершая маневр, не убедился в безопасности и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2108. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 25-летний водитель и 45-летний пассажир отечественного авто, еще 4 пассажира из легковушки были госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении ведомства.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

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