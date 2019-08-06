Режим ЧС ввели в двух округах Магаданской области из-за последствий ливней

ТАСС, 6 августа. Режим ЧС был введен в двух округах Магаданской области из-за вызванных циклоном ливневых дождей. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС.

"Режим ЧС введен в Тенькинском и Сусуманском округах. Здесь с воскресенья отмечаются сильные дожди, подъем воды в реках и размытие дорог", - сообщили в ГУ МЧС по Магаданской области. Как уточнили в управлении, в Сусуманском округе до уровня 500 см "поднялась река [Берелех], в превентивных целях остановили работу водозабора, питающего 324 человека, организован подвоз воды". В Тенькинском округе введение режима ЧС обусловлено "размывом дороги Палатка - Кулу - Нексикан".

Также размыт временный объезд строящегося моста в Ягоднинском округе на 1562 км. Ведутся восстановительные работы. Поселения в области не отрезаны, есть проезд по другим дорогам.

"Региональные подразделения МЧС РФ работают в режиме повышенной готовности. Организовано дежурство шести оперативных групп спасателей, которые контролируют обстановку и готовы оказать помощь в случае необходимости", - сказал собеседник агентства.

Сильные дожди начались в Хасынском, Тенькинском, Ягоднинском, Сусуманском, Среднеканском округах Магаданской области в воскресенье, 4 августа. Во вторник стихия распространила свое влияние на Магадан и Ольский городской округ. Передано экстренное предупреждение.

В регионе идут сильные дожди, в Магадане выпало 49 мм осадков за 12 часов, подтоплений нет. Циклон сейчас смещается к центру региона, погода должна улучшится в среду. Из-за схода селей и размытия дорожного полотна закрыто движение на участках 1083-го км и 1562-го км федеральной трассы Р-504 "Колыма".