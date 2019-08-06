В УМДВ назвали возможного виновника ДТП с семью погибшими под Рязанью

ТАСС, 6 августа. ДТП на трассе М-5 в Рязанской области, в котором погибли семь человек, в том числе ребенок, по предварительным данным, произошло по вине водителя микроавтобуса Mercedes Vita. Об этом ТАСС сообщили во вторник в УМВД по Рязанской области.

"По предварительной информации, ДТП произошло по вине водителя Mercedes Vita. Toyota Land Cruiser двигался со стороны Москвы, а Mercedes с саратовскими номерами в сторону Москвы", - уточнил ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по Рязанской области Александр Поташов.

По предварительным данным, в микроавтобусе находились 12 человек, в Toyota Land Cruiser - двое.

"На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, выехал врио начальника УГИБДД области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавил собеседник агентства и отметил, что движение в районе ДТП не перекрывалось, осуществлялось в реверсивном порядке.

ДТП произошло около 05:00 мск в Сасовском районе с участием микроавтобуса Mercedes Vito и внедорожника Toyota Land Cruiser. По данным МВД, погибли шесть человек, пострадали - восемь. В свою очередь в областном Минздраве ТАСС сообщили, что погибших семеро. Двое пострадавших - один взрослый и один ребенок - доставлены в Сасовскую больницу, еще шестеро госпитализированы в Шацке. В ГИБДД уточнили, что все погибшие и пострадавшие - граждане Таджикистана.

По данным ГУ МЧС по Рязанской области, информация о ДТП на трассе М-5 поступила в 05:27 мск во вторник. На ликвидацию последствий ДТП выехал один пожарный автомобиль, три человека личного состава Государственной противопожарной службы.