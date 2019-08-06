Неразорвавшиеся боеприпасы ищут в радиусе 15 км у военного склада в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 6 августа. /ТАСС/. Зону в радиусе 15 км вокруг хранилища боеприпасов в воинской части в Красноярском крае, где в понедельник произошли взрывы, обследуют на наличие неразорвавшихся снарядов, сообщил во вторник ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Зону в радиусе 15 км исследуют на наличие разлетевшихся неразорвавшихся боеприпасов", - сказал собеседник агентства.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе в Красноярском крае. Детонация прекратилась лишь к утру вторника. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация, в самом Ачинском районе введен режим ЧС, часть города закрыта.

Число пострадавших при взрывах, по данным медиков, достигло 12 человек. Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил об одном пропавшем без вести - гражданском.