Спасатели организовали постоянное дежурство в зонах подтопления в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 6 августа. /ТАСС/. Спасатели заступили на постоянное дежурство в зонах потопления в связи с ростом уровней воды в Амуре у Хабаровска. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"В настоящее время дежурство спасателей на лодках организовано на островных территориях Хабаровска, где в основном расположены дачные участки горожан. В случае необходимости они окажут помощь тем, кто не успел покинуть свои наделы, или в другой экстренной ситуации. Также ежедневно проводится осмотр и беседы с гражданами в жилых массивах вдоль береговой черты Амура", - говорится в распространенном релизе.

В готовности и аэромобильная группировка, в состав которой входят около 100 человек. Спасатели находятся в полуторачасовой готовности и могут быть оперативно направлены воздушным и наземным транспортом в районы, где потребуется помощь. В сообщении уточняется, что на реке планируется развернуть посты по постоянному мониторингу уровней воды с передачей информации в режиме онлайн в оперативный штаб ГУ МЧС по региону.

В Хабаровске сейчас с подходом смещающегося с Амурской области гребня паводка в зоне подтопления оказалось около 250 дач. Уровень Амура у города составляет 458 см, в течение двух суток ожидается дополнительный подъем уровня воды на 30-40 см.

Ситуация в ЕАО

Уровень воды в Амуре и на других реках повышается также в границах Еврейской АО. Как сообщается на сайте правительства региона, несколько участков подтоплены в Облученском и Ленинском районах, частично размыта дорога к селу Квашнино. В ближайшее время туда будет отправлена группа сотрудников МЧС, добровольцев и военнослужащих, чтобы укрепить заградительные сооружения и не допустить прекращения сообщения с поселением. В Ленинском районе сейчас укрепляют дамбы, в работе задействовано почти 200 человек.

"Ситуация продолжает оставаться сложной. По сообщениям из КНР, в провинции Хэйлунцзян сейчас одно из сильнейших наводнений за последние 50 лет. При этом, по сообщениям из Амурской области, большая вода пошла на спад. Сегодня делается все возможное, чтобы паводковая ситуация в ЕАО прошла без серьезного ущерба для людей", - приводятся в сообщении слова губернатора области Александра Левинталя.