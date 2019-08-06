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ДТП с микроавтобусом в Рязанской области

Вертолет санавиации вызван для оказания помощи пострадавшим в ДТП в Рязанской области

Обсуждается транспортировка двух пострадавших, которые находятся на искусственной вентиляции легких в реанимации

ТАСС, 6 августа. Санавиация Центра медицины катастроф Областной клинической больницы Рязани привлечена для оказания помощи пострадавшим в ДТП с семью погибшими на трассе М-5. Об этом ТАСС во вторник сообщила представитель Минздрава Рязанской области Ирина Кузминова.

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"Вызвана санавиация из центра медицины катастроф ОКБ, обсуждается транспортировка двух тяжелых пациентов, которые находятся на искусственной вентиляции легких в реанимации в Шацкой межрайонной больнице. Остальные пациенты получили всю необходимую помощь, они находятся в сознании, вызван психолог, так что, оказывается не только медицинская, но и психологическая помощь", - сказала она.

По уточненным данным, в больнице Сасово в состоянии средней степени тяжести находится 13-летний мальчик, еще один молодой мужчина, пострадавший в ДТП, сейчас на операции, у него травма ног.

Во вторник утром на 405-м километре автодороги М-5 "Урал" водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП погибли семь человек, в том числе ребенок, еще восемь пострадали. В настоящее время на месте происшествия работают экипажи ДПС, которые устанавливают причины аварии.

Теги
РоссияРязанская областьДТП с микроавтобусом в Рязанской области
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