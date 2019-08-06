Подразделения МЧС в Красноярском крае переведены в режим чрезвычайной ситуации

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Подразделения МЧС России в Красноярском крае в связи с пожаром и взрывами на военном складе переведены в режим чрезвычайной ситуации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"МЧС России в Красноярском крае переведено в режим функционирования "чрезвычайная ситуация", - сказал представитель ведомства.

По его словам, для усиления группировки в поселок Каменка дополнительно направлены 52 человека и 6 единиц техники, а также расчеты с тремя беспилотными летательными аппаратами, которые осуществляют мониторинг обстановки в зоне ЧС.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. Детонация зарядов прекратилась лишь к утру вторника. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация, в самом Ачинском районе введен режим ЧС, часть города закрыта.

Число пострадавших при взрывах, по данным медиков, достигло 12 человек. Источник в экстренных службах сообщил об одном погибшем военнослужащем в результате ЧП, однако эту информацию опроверг источник в Минобороны. Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил об одном пропавшем без вести - гражданском.

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