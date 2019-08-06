Два робота МЧС задействованы в тушении пожара на складе боеприпасов в Красноярском крае

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. МЧС задействовало двух роботов для тушения пожара на складе боеприпасов в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"В Ачинске работают два робототехнических комплекса МЧС России для проведения разведки и тушения очагов пожаров", - сказали в МЧС.

В министерстве отметили, что во вторник будет проводиться разведка и тушение очагов пожаров двумя роботехническими комплексами МЧС России. Всего к ликвидации последствий ЧП на складе привлечено 567 человек и 154 единицы техники.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. Детонация зарядов прекратилась лишь к утру вторника. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация, в самом Ачинском районе введен режим ЧС, часть города закрыта.

Число пострадавших при взрывах, по данным медиков, достигло 12 человек. Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил об одном пропавшем без вести.

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