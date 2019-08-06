Полиция возбудила уголовное дело после крупного ДТП под Рязанью

ТАСС, 6 августа. УМВД по Рязанской области возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" после ДТП с шестью погибшими, которое произошло рано утром на трассе М-5. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

"Следственная часть следственного управления УМВД по Рязанской области возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) по факту ДТП в Сасовском районе", - сказали в пресс-службе.

Во вторник утром на 405 км автодороги М-5 "Урал" водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. В результате аварии, по предварительным данным, погибли шестеро граждан Таджикистана, в том числе подросток. Восемь человек, включая ребенка, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.