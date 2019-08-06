Польская полиция сообщила о задержании в Кракове 10 россиян

ВАРШАВА, 6 августа. /ТАСС/. Полиция Кракова задержала 10 граждан РФ в месте, где, по данным правоохранительных органов, планировалась стычка с польскими футбольными хулиганами. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник и.о. генконсула РФ в Кракове Константин Шикин.

"Официальной информации пока нет, но устно в отделении полиции удалось выяснить, что задержаны 10 россиян", - сказал он, подчеркнув, что в Генконсульстве ждут поступления официального сообщения, где будут все детали и обстоятельства задержания.

"Как информировали в полиции, за консульской помощью никто из задержанных пока не обращался. Если такая просьба последует, нам незамедлительно сообщат. В полиции заверили, что россиянам будет предоставлен переводчик и адвокат", - указал Шикин.

По его словам, "сейчас задержанные находятся в отделении полиции". Согласно польским законам, без предъявления каких-либо обвинений или решения суда о временном аресте они не могут находится в заключении более 48 часов.

Ранее в понедельник полиция Малопольского воеводства Польши информировала о задержании более 20 человек у крупного торгового центра М1 в Кракове. По информации Польского телевидения, большинство из них - выходцы из Чечни и Армении, которые планировали выяснять отношения с польскими футбольными хулиганами. В автомобилях, на которых приехали задержанные, были найдены оружие и наркотики.

Как сообщает Польское телевидение, полиция заранее узнала о возможном конфликте и предотвратила столкновение, причиной которого мог стать раздел рынка нелегальной торговли сигаретами.