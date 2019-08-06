Известного в Севастополе сербского ресторатора арестовали по подозрению в убийстве

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Севастополя удовлетворил ходатайство прокурора района об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 40 дней гражданина Сербии Славиша Карабашевича, находящегося в международном розыске по подозрению в убийстве, сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"Ленинский районный суд Севастополя удовлетворил ходатайство прокурора района об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 40 дней (по 11 сентября включительно) в отношении гражданина Сербии Славиша Карабашевича для выдачи компетентным органам Республики Сербия", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что 22 декабря 2017 года в отношении Карабашевича вынесен приговор Основного суда города Пожареваца, которым подсудимый признан виновным в убийстве. Приговор вступил в законную силу.

На момент рассмотрения вопроса о мере пресечения российским судом Карабашевич находился в международном розыске по линии Интерпола.

Дмитрий Тимофеев, адвокат Карабашевича, сообщил во вторник ТАСС, что арест его подзащитного мог быть инициирован судом в Гааге, который расследует преступления в бывшей Югославии. "Мы подозреваем, что его преследование связано с тем, что он являлся участником боевых действий в ходе Югославского конфликта с начала 1990 годов. Это и Косово, Босния и Герцеговина. Мы считаем, что это один из поводов для его экстрадиции в Сербию, после чего [его могут] передать в международный суд в Гаагу", - сказал он.

Адвокат отметил, что в ближайшее время подаст апелляцию на решение Ленинского районного суда. "Я буду подавать апелляцию на решение Ленинского районного суда в Севастопольский городской суд, потому что считаю, что прокуратура и суд нарушили закон при избрании меры пресечения", - сказал Тимофеев. По его словам, в апелляционном представлении он намерен указать, что меру пресечения человеку, который находится в международном розыске, можно применить только после получения официального запроса от компетентных органов Сербии. "Подобных просьб со стороны Сербии в отношении Карабашевича не поступало. Более того, основной наш довод, что сроки давности привлечения к уголовной ответственности Карабашевича уже истекли в июне 2017 года, не был учтен", - сообщил он.

Дело Карабашевича

Адвокат уточнил, что убийство, в котором подозревают его подзащитного, было совершено в 2002 году в Сербии. Тогда же Карабашевич был задержан. В 2003 году решением суда в Сербии был оправдан. Однако дело было возвращено на новое рассмотрение в 2005 году, Карабашевич вновь был задержан, затем оправдан и освобожден из-под стражи.

Он проживал на территории Сербии до 2007 года, затем уехал в Севастополь, где открыл свой ресторан, в котором является и шеф-поваром.

Трибунал по Югославии

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) был создан в 1993 году и официально завершил свою работу в соответствии с резолюцией Совета Безопасности (СБ) ООН 31 декабря 2017 года. За все время существования инстанцией были выдвинуты обвинения в отношении 161 человека. Из них 90 человек были осуждены и 19 оправданы, еще 13 дел переданы в национальные суды, по двум делам ведутся повторные процессы в МОМУТ - структуре, созданной СБ ООН специально для завершения работы, начатой МТБЮ и Международным уголовным трибуналом по Руанде. Кроме того, 17 человек умерли до вынесения приговора, а в отношении 20 обвинения были сняты в ходе расследования за недостаточностью улик.

Гаагский трибунал неоднократно подвергался критике, в том числе с российской стороны, за необъективность, выливающуюся в более строгие приговоры сербам, нежели в отношении хорватов, боснийских мусульман и косовских албанцев. Сам МТБЮ не ведет официальную статистику относительно национальности обвиняемых и осужденных, объясняя свою позицию тем, что люди оказываются на скамье подсудимых на основании свидетельских показаний и улик, а не на основании их национальности. Однако известно, что в списках тех, кто был привлечен к суду, сербы составляют 66%, хорваты - 20%, боснийские мусульмане и албанцы - по 6%, македонцы и черногорцы - по 1%. Максимальный срок - пожизненное заключение - получили шесть человек, все они сербы.