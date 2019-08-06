СМИ: водитель фургона насмерть сбил мэра французской коммуны

ПАРИЖ, 6 августа. /ТАСС/. Строители на фургоне насмерть сбили мэра французской коммуны Синь Жана-Матье Мишеля (департамент Вар, юг страны) после того, как чиновник попросил их забрать незаконно выброшенный на обочину дороги строительный мусор. Об этом во вторник сообщила радиостанция France Bleu.

По ее данным, инцидент произошел в понедельник. Как сообщается, 76-летний мэр увидел, как двое мужчин незаконно выгружают строительный мусор из своего автомобиля на обочину одной из дорог. Он остановился и попросил мужчин собрать остатки строительных материалов. Они выполнили просьбу, а затем, как сообщает радиостанция, сели в транспортное средство и совершили наезд на чиновника.

Виновники трагедии задержаны. Следствие пытается установить, был ли инцидент случайным или водитель намеренно сбил градоначальника.

Как указывает радиостанция, Жан-Матье Мишель являлся мэром коммуны с 1983 года. В его память будут приспущены флаги в 153 близлежащих коммунах и городах. "У меня нет слов, чтобы выразить то, что я чувствую, Жан-Матье Мишель умер в исполнении своего мандата из-за любви к его коммуне и государственной службе, из любви к республике ", - прокомментировал инцидент мэр Тулона (столица департамента) Убер Фалько.