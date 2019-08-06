Паводок набирает силу в регионах Дальнего Востока

ХАБАРОВСК, 6 августа. /ТАСС/. Уровень воды в реке Амур в Еврейской АО и в Хабаровском крае продолжает расти, власти и спасатели активно готовятся к предстоящему паводку, укрепляя дамбы, сооружая насыпи для защиты городов и сельских поселений. Сложной остается ситуация в Амурской области, при этом в Иркутской области паводок идет на спад.

Как сообщила во вторник пресс-служба МЧС России, в дальневосточных регионах, в частности, на территории Бурятии, Хабаровского края, Амурской и Магаданской областей в 13 муниципальных районах и двух городских округах остаются подтопленными 43 населенных пункта, 51 участок автодорог. В четырех пунктах временного размещения находятся более 2,3 тыс. человек, эвакуированных ранее из 22 населенных пунктов. Сообщение прервано с 20 поселениями Амурской области. Повреждены несколько мостов.

Подтопление дач

Уровень Амура у Хабаровска растет в сутки примерно на 10-15 см, он уже превысил отметку в 460 см. В течение двух суток ожидается подъем воды на 30-40 см. По прогнозу Дальневосточного УГМС, гребень смещающегося с Амурской области паводка на реке Амур подойдет к Хабаровску к 12-14 августа, уровень реки достигнет отметок 550-600 см при неблагоприятной отметке в 450 см, опасной - 600 см. МЧС и власти Хабаровского края при проведении превентивных мероприятий берут в расчет уровень в 650-700 см. При таких показателях в зону подтопления в регионе могут попасть 229 домов и около 4 тыс. приусадебных участков, дач и огородов в 34 населенных пунктах.

Пока же в городе с начала недели начало подтапливать дачные участки на островах около города, во вторник сообщалось о 250 дачах, попавших в зону затопления. Спасатели заступили на круглосуточное дежурство на островах, информируют граждан, оказывают адресную помощь населению. В городе подтапливает набережную, уже полностью затопило нижнюю прогулочную зону. Для защиты части Хабаровска у дамбы вдоль улицы Пионерской сейчас возводят насыпное сооружение из песка и сланца, которое перегородит вход в затон. Работы должны завершиться в среду. Позднее там же установят специальные насосы, которые будут откачивать воду в случае необходимости. К паводку готовят колодцы ливневой канализации, открываются пункты временного размещения.

Подготовка к паводку ведется и в Комсомольске-на-Амуре. С конца прошлой недели начались работы по укреплению дамбы в районе поселка Победы, которая защищает значительную часть Ленинского округа города от воды. Гидрозащитное сооружение, построенное еще в советское время, укрепили в дни наводнения 2013 года. За прошедшие шесть лет на дамбе образовалось семь участков, требующих восстановления. Работы должны завершиться к концу нынешней недели, сообщили ТАСС в администрации города.

В школе № 13 и бывшей школе в поселке Хапсоль готовятся к развертыванию временные приемники для эвакуации граждан, планируется создать три пункта временного размещения на 500 человек. В среду в городе прошла тренировка по развертыванию мобильного комплекса гидрозащиты "Гидробарьер", в составе которого несколько водоналивных дамб общей протяженностью 1600 м. Тренировку провели на одной из площадок Комсомольского-на-Амуре авиационного завода, к которой во время наводнения 2013 года подошла вода. Повышения уровня воды в Амуре там ждут 18-20 августа.

Сложная паводковая обстановка отмечается и на других реках региона. Из-за сильных дождей подтопления дворов и мостов отмечаются в Хабаровском, имени Лазо, Верхнебуреинском районах.

Обстановка в Еврейской АО

В Еврейской АО власти и спасатели также готовятся предстоящему паводку. Сложная гидрологическая ситуация, по данным ГУ МЧС по региону, там ожидается в селах Ленинского района - Кукелево, Ленинское, Нижне-Ленинское. В частности, по прогнозу гидрологов, на Амуре у Ленинского в ближайшие два дня ожидается подъем уровня воды, при котором возможны подтопления приусадебных участков, огородов, сенокосов, посевов, дорог, низкопойменных мостов, линий связи. Пик паводка там придется на 9-10 августа. Там ведутся работы по наращиванию гребня водозащитной дамбы. Дамбу также укрепляют у села Кукелево

Сейчас в регионе подтоплены несколько подворий в ряде сел, низменные участки территории пункта пропуска "Нижнеленинское", приостановившего работу, а также четыре участка муниципальной дороги Дежнево - Квашнино. Подтопленных жилых домов, объектов экономики нет.

В Амурской области ситуация остается сложной

В Приамурье подтоплено 39 населенных пунктов, 30 жилых домов, более 1 тыс. приусадебных участков, эвакуированы более 2,3 тыс. человек, размыты участки дорог. Люди находятся в четырех пунктах временного размещения. С начала паводка в пострадавшие от воды районы - Селемджинский, Ромненский, Мазановский - вертолетами доставлено более 91 тонны грузов.

Гидрологическая обстановка в области остается сложной, накануне гребень паводка сместился с реки Зеи в Амур в район сел Поярково Михайловского района и Иннокентьевки Архаринского района. Подъемы уровней воды здесь составили от 12 до 24 см за сутки. За ночь в Иннокентьевке возвели дамбу высотой около полуметра, укладывая мешки с грунтом. Работы по защите поселения продолжаются.

А в Магаданской области интенсивность паводка на Колымском и Усть-Среднеканском водохранилищах стала рекордной с 1939 года, сообщили агентству во вторник в Ленском бассейновом водном управлении Росводресурсов.

Сильные дожди начались в пяти округах Магаданской области 4 августа. В Тенькинском и Сусуманском округах из-за сильных дождей, подъема воды в реках и размытия дорог введен режим ЧС. Аэропорт Магадана не принимает самолеты. Уровень воды в реке Берелех в районе Сусумана достиг 507 мм, превысив уровень опасного явления на 57 мм, ожидается поднятие до 570 мм.

В Ягоднинском округе уровень воды в реке Колыма-Дебин достиг 624 мм, пик половодья еще не прошел. Авиация МЧС России приведена в готовность, сотрудники и техника спасателей направлены на восстановительные работы. По прогнозу синоптиков, самые интенсивные осадки в области придутся на ночь на среду. В последующие два дня на территории Колымы ожидается постепенное прекращение осадков.

Паводок в Иркутской области

В Иркутской области освободились от воды все жилые дома, которые были подтоплены во вторую волну паводка на реках региона, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС. Подтопленными остаются 38 приусадебных участков и пять участков автомобильных дорог. Один населенный пункт - поселок Евдокимовский в Тулунском районе - остается без электроснабжения. Там находятся 99 домов.

В зоне паводка продолжаются восстановительные работы, началась подготовка площадок, где будут строить жилье для пострадавших. Власти предлагают им поселиться в быстровозводимые дома, для ознакомления в регион из Воронежской области и Карелии специально привезут два комплекта.

Идет подготовка школ и детских садов к учебному году. По данным правительства Иркутской области, в результате паводка пострадали 32 образовательных учреждения, из них 25 начнут работать с 1 сентября. По семи еще предстоит решить, стоит ли их восстанавливать, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона. Детей из этих школ и детсадов пока переведут в другие учреждения. Уже точно известно, что в Тулуне, который во время наводнения пострадал сильнее всего, не будут восстанавливать детсад "Родничок" и школу № 20, потому что здания сильно повреждены.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, в Иркутскую область из резервного фонда правительства РФ поступило 179,6 млн рублей на возмещение ущерба пострадавшим аграриям. Выплаты начнутся на этой неделе.