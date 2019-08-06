Тело мужчины обнаружили в электричке на платформе "Выхино" в Москве

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Тело неизвестного мужчины обнаружили в электричке на платформе "Выхино" в Москве, из-за этого движение пригородных электропоездов в сторону области задерживается. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На станции "Выхино" в электропоезде обнаружено тело мужчины. Движение в область электричек идет с задержками от 10 мин до 1 часа", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливается личность погибшего.