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Тело мужчины обнаружили в электричке на платформе "Выхино" в Москве

Из-за инцидента поезда в сторону области следуют с задержками

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Тело неизвестного мужчины обнаружили в электричке на платформе "Выхино" в Москве, из-за этого движение пригородных электропоездов в сторону области задерживается. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На станции "Выхино" в электропоезде обнаружено тело мужчины. Движение в область электричек идет с задержками от 10 мин до 1 часа", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливается личность погибшего.

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