Два человека погибли при купании на необорудованном пляже в Сочи

КРАСНОДАР, 6 августа. /ТАСС/. Молодой человек и несовершеннолетний ребенок утонули во вторник в Черном море в Сочи во время купания на необорудованном пляже, сообщили журналистам в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

"В Южный поисково-спасательный отряд МЧС России от диспетчера службы "112" поступила информация о том, что на необорудованном пляже в районе п. Якорная Щель (Лазаревский район) утонули два человека. Водолазный поиск спасатели вели на удалении 10 метров о берега. Молодого человека 25 лет и ребенка водолазы ЮРПСО обнаружили на глубине около 2 м, недалеко от буны, в 20 м от того места, где их последний раз видели над водой", - говорится в сообщении ведомства.

Тонувших пыталась спасти женщина, также отдыхавшая на пляже, но не смогла до них доплыть, после этого она же и обратилась за помощью к спасателям. Тела погибших передали сотрудникам полиции.