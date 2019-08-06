СМИ: полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в Луизиане

ТАСС, 6 августа. Полиция проверяет сообщения о стрельбе в магазине Walmart в городе Батон-Руж (штат Луизиана) в США. Об этом во вторник сообщил местный телеканал WBRZ.

По его данным, в районе, где, возможно, произошла стрельба, работает большое число полицейских, также был замечен вертолет.

По сообщению офиса шерифа, инцидент в настоящее время не рассматривается как активный. Органы правопорядка также проверяют другие магазины Walmart в районе.

Отмечается, что один человек был доставлен в больницу до прибытия полиции.