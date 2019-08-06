В Сочи три человека утонули во время шторма в море

СОЧИ, 6 августа. /ТАСС/. Три человека утонули в Черном море в Сочи во время купания в шторм силой пять баллов, еще 20 человек спасатели успели вытащить из воды. Об этом во вторник сообщил ТАСС руководитель управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сергей Доморат.

"Во время шторма в пять баллов погибли трое иногородних граждан, которые пренебрегли предупреждениями спасателей о безопасности и купались в море, на диких пляжах. Спасатели смогли предотвратить гибель почти 20 человек, их вовремя извлекли из воды", - сказал Доморат.

Во вторник в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России журналистам сообщили еще об одном трагическом случае. Во время купания в Черном море в районе поселка Якорная Щель Лазаревского района курорта погибли 25-летний мужчина и его 12-летний племянник.

Как ранее сообщила пресс-служба администрации Сочи, в будущем во время штормов на пляжах курорта усилят контроль. "Я требую усилить межведомственное взаимодействие в вопросе обеспечения безопасности отдыхающих на пляжах, - цитирует мэра курорта пресс-служба муниципалитета. - Если человек в шторм лезет в воду и не реагирует на требования спасателей, нужно тут же вызывать наряд полиции. Это касается и необорудованных пляжных территорий, где купаться у нас запрещено".