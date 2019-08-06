Власти США считают терактом стрельбу на фестивале в Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы полагают, что стрельба на гастрономическом фестивале в американском городе Гилрое (штат Калифорния) 28 июля, при которой погибли три человека, была терактом. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции официальный представитель ФБР Джон Беннет, его слова приводит телекомпания NBC.

По словам Беннета, власти посчитали произошедшее "доморощенным терроризмом", поскольку 19-летний Сантин Уильям Леган, открывший огонь на фестивале, "интересовался идеологией насилия". О каких именно убеждениях и идеях идет речь, он не уточнил. По информации следователей, у Легана имелся список мест, где он рассчитывал открыть стрельбу. В него входили церкви и суды.

Леган 28 июля убил шестилетнего мальчика, тринадцатилетнюю девочку и мужчину 25 лет, ранив еще 12 человек. Стрелявший был вооружен автоматом типа АК-47, приобретенным легально. Нападавший проник на территорию, на которой проходил фестиваль, через ограждения.