В ДТП с автобусом на Сахалине пострадали 12 человек

ТАСС, 7 августа. ДТП с участием автобуса произошло на Сахалине, травмы различной тяжести получили 12 человек.

Об этом ТАСС сообщили в УГИБДД УМВД России по региону.

"Пострадали 12 человек, кого-то госпитализировали, кто-то добрался до больницы сам. Характер травм уточнить пока не можем", - сказал сотрудник управления.

По данным ГУ МЧС России по области, ДТП произошло на 134-м км автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Оха в районе населенного пункта Тихая. Рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Другие подробности выясняются.

В салоне автобуса находился 21 пассажир. К месту происшествия выехали сотрудники противопожарной службы Сахалинской области из пожарной части, а также сотрудники полиции и скорой помощи. Движение по автомобильной дороге не ограничено, заторов нет.