В Копенгагене произошел взрыв у здания налогового управления

ТАСС, 7 августа. Полиция Копенгагена начала расследование взрыва у комплекса зданий налогового управления на севере столицы. Как сообщается в среду на сайте полиции, инцидент произошел поздно вечером во вторник.

"Мы не можем и не станем мириться с подобной атакой, - заявил старший инспектор столичной полиции Ёрген Берген Сков. - Пока рано говорить, кто стоит за взрывом. Но мы отнеслись к делу серьезно и еще вчера начали масштабное расследование".

В 22:16 по местному времени (23:16 мск) 6 августа стражи порядка получили первое сообщение о взрыве у входа в комплекс зданий налогового управления Дании в столичном районе Эстербру. В этот момент внутри находились два человека, никто не пострадал. В результате взрыва выбиты несколько окон и полностью поврежден фасад одного из зданий. Сотрудникам управления разрешено продолжать работу из дома, сообщил министр налогообложения страны Мортен Бёсков.