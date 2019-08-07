Один человек погиб, шесть пострадали после столкновения легковых автомобилей в Татарстане

КАЗАНЬ, 7 августа. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на участке трассы Казань - Оренбург в Татарстане, пострадали шесть человек, один погиб. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"В 3:35 мск была авария на трассе Казань - Оренбург. Пострадали семь человек, выезжали три бригады скорой медицинской помощи. Двое пострадавших - в крайне тяжелом состоянии - были госпитализированы ... однако один пострадавший скончался от полученных травм", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что один из пострадавших находится в реанимации, в тяжелом состоянии, четверо - в удовлетворительном, их отпустили на амбулаторное долечивание.