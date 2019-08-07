Токаев уволил экс-министра обороны Казахстана Жасузакова из ВС в связи со взрывами в Арыси

НУР-СУЛТАН, 7 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду своим распоряжением уволил из системы вооруженных сил республики экс-министра обороны Сакена Жасузакова. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"Распоряжением главы государства за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей и серьезные упущения в работе по обеспечению безопасности и сохранности вооружений и боеприпасов, реализации Программы передислокации и обустройства объектов хранения вооружения и боеприпасов, что повлекло за собой взрыв боеприпасов в воинской части в Арыси и масштабные разрушения в городе с человеческими жертвами, бывший министр обороны Республики Казахстан Жасузаков Сакен Адилханович уволен из системы Вооруженных сил Республики Казахстан", - отмечается в документе.

Кроме того, объявлены строгие выговоры первому заместителю министра обороны - начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана Мурату Бектанову, бывшему первому заместителю министра обороны - начальнику Генштаба ВС Мурату Майкееву, а также бывшему заместителю министра обороны Талгату Жанжуменову.

Жасузаков занимал должность министра обороны Казахстана в 2016-2018 годах. В последнее время был главой Национального университета обороны имени первого президента Республики Казахстан.

24 июня на одном из складов ВС Казахстана, расположенном рядом с Арысью, произошло возгорание, повлекшее взрыв части боеприпасов. В результате ЧП погибли четыре человека. Всех жителей эвакуировали в близлежащие населенные пункты. В Арыси и окрестностях работали саперные бригады, которые расчищали территорию от осколков снарядов и неразорвавшихся боеприпасов. Многие здания в городе серьезно пострадали. 28 июня жителям разрешили вернуться в свои дома, были начаты восстановительные работы. Население города составляет около 45 тыс. человек.