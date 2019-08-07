СК возбудил уголовное дело против бывшего руководящего сотрудника воронежского ГУ МВД

ТАСС, 7 августа. Сотрудники Следственного управления СК РФ по Воронежской области возбудили уголовное дело против бывшего высокопоставленного сотрудника регионального ГУ МВД по факту получения взятки в крупном размере.Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщается в среду на сайте СУ СК по региону.

По данным местных СМИ, речь идет о бывшем замглавы ГУ МВД по Воронежской области Александре Коротееве, который две недели назад вышел на пенсию в возрасте 51 года. Унего дома сотрудники СК и ФСБ провели обыски.

"Следственными органами СК РФ по Воронежской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). Подозреваемый в получении взятки задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с октября 2018 года по май 2019 года подозреваемый получил от нижестоящего по должности сотрудника полиции взятку в виде строительных материалов на сумму не менее 242 тыс. рублей. Какую услугу он обещал оказать взамен, СУ СК не сообщает. На момент возбуждения уголовного дела оба полицейских были уволены из полиции.