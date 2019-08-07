Оперативный штаб создан на Кубани из-за ДТП с автобусом под Новороссийском

КРАСНОДАР, 8 августа. /ТАСС/. Оперативный штаб создан в Краснодарском крае в связи с ДТП с участием автобуса под Новороссийском, в котором находились более 40 человек. Об этом сообщил в среду ТАСС губернатор Вениамин Кондратьев.

"В крае создан оперативный штаб в связи с аварией в районе Новороссийска. По моему поручению его возглавил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, он сейчас находится на месте трагедии. К сожалению, есть жертвы. Всего в автобусе находились более 40 человек, помощь пострадавшим оказывают более 30 бригад скорой помощи", - сказал он.

По словам губернатора, министр здравоохранения края Евгений Филиппов и главные внештатные специалисты и бригады санавиации оперативно направлены в Новороссийск. Все необходимые службы края будут задействованы для оказания помощи пострадавшим.

Как сообщили ТАСС в городской больнице Новороссийска № 1, медицинское учреждение готово принять всех пострадавших в результате ДТП с экскурсионным автобусом. "Частично будут [привозить] к нам. Подготовлено все, что возможно. Всех пострадавших больница примет", - сказали в учреждении.