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Уголовное дело возбудили в отношении водителя автобуса, сбившего пешеходов в Долгопрудном

В результате ДТП погибли два человека

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после ДТП с участием автобуса в Долгопрудном. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова

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"Следственным управлением ГУ МВД России "Мытищинское" возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" (ч. 5 ст. 264) УК РФ в отношении водителя, совершившего ДТП, в результате которого погибли два человека", - сообщила она.

В среду на Лихачевском проспекте города Долгопрудный произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель, управляя пассажирским автобусом, выехал на тротуар и сбил трех пешеходов, двое из которых погибли, один госпитализирован.

Теги
Россия
Молния
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