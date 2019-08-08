Уголовное дело возбудили в отношении водителя автобуса, сбившего пешеходов в Долгопрудном

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после ДТП с участием автобуса в Долгопрудном. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова

"Следственным управлением ГУ МВД России "Мытищинское" возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" (ч. 5 ст. 264) УК РФ в отношении водителя, совершившего ДТП, в результате которого погибли два человека", - сообщила она.

В среду на Лихачевском проспекте города Долгопрудный произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель, управляя пассажирским автобусом, выехал на тротуар и сбил трех пешеходов, двое из которых погибли, один госпитализирован.