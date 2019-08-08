Суд смягчил наказание совладельцу Нота-банка Вадиму Ерохину

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг пересмотрел наказание гадалке Ноне Михай, освободив ее от дальнейшего нахождения в колонии по делу о хищении 2,1 млрд рублей в Нота-банке. Тем же приговором суд смягчил на один месяц - до пяти лет 11 месяцев - наказание совладельцу банка Вадиму Ерохину, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Удовлетворить представление прокуратуры и жалобу защиты, зачесть Михай срок, отбытый под домашним арестом, смягчить наказание Вадиму Ерохину на один месяц", - огласила постановление судья. Приговор третьему фигуранту дела - совладельцу банка Дмитрию Ерохину, получившему 8,5 года колонии, оставлен без изменения.

Ранее суд первой инстанции приговорил совладельцев Нота-банка Дмитрия и Вадима Ерохиных к 8,5 года и шести годам лишения свободы соответственно, третья фигурантка дела - Нона Михай - была осуждена на 3,5 года. Дмитрию Ерохину был назначен штраф 2 млн рублей, Вадиму Ерохину и Михай - по 800 тыс. рублей. Также суд постановил рассмотреть гражданские иски в отдельном судопроизводстве.

Прокуратура просила частично изменить приговор суда, удовлетворив гражданские иски на сумму около 2 млрд рублей и взыскав их за счет арестованного имущества. Защита Дмитрия и Вадима Ерохиных просила об отмене приговора и повторном рассмотрении дела.

В числе оснований ей было приведено утверждение о значительных различиях между оглашенной версией приговора и его текстом. Михай просила провести заседание в ее отсутствие. Адвокат напомнил о признании ей вины и просил зачесть ей время содержания под домашним арестом и стражей, освободив по причине истечения срока наказания.

Дело Нота-банка

По данным материалов дела, руководители банка в 2015 году похитили 1,5 млрд рублей, размещенных на депозите ПАО "Мостотрест", присвоили 321 млн рублей, которые были оформлены в качестве необеспеченного личного займа, а также похитили 350 млн рублей, принадлежавших банку, посредством перечисления их на счет фирмы-однодневки по фиктивному договору.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что уголовное дело в отношении полковника МВД России Дмитрия Захарченко связано с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка. По данным следствия, Захарченко, будучи хорошо знаком с финансовым директором банка Галиной Марчуковой, предупредил ее о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денег. Как сообщал источник, изъятые у Захарченко 8,5 млрд рублей являются частью похищенных у банка средств.

Галина Марчукова ранее признала вину и была приговорена к трем годам четырем месяцам колонии, этот срок уже истек, она вышла на свободу. Ее сестра Лариса Марчукова также была осуждена и вышла на свободу по истечении срока наказания.

В новость были внесены изменения (15:27 мск) - добавлены подробности.