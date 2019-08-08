СМИ: сильные взрывы слышны в йеменском Адене, сепаратисты окружают дом главы МВД

ТАСС, 9 августа. Сильные взрывы слышны в ночные часы в различных районах экономической столицы Йемена Адена, где третьи сутки продолжаются уличные бои. Как сообщил телеканал Al Hadath , отряды сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС) продвинулись к набережной Мухафиз и пытаются окружить дом вице-премьера и министра внутренних дел Йемена Ахмеда аль-Майсари, который обвинил ЮПС в попытке переворота.

Ранее отряды южан пытались захватить президентский дворец "Эль-Маашик", где шли ожесточенные бои с применением танков и тяжелых орудий. Поступали сведения о перестрелках у здания Центробанка, Судебной палаты и казарм Бадр.

По информации телеканала Al Jazeera, в небе над Аденом появлялись самолеты саудовских ВВС, которые не наносили ударов по сепаратистам, но следили за их передвижениями по городу.

В январе 2018 года столица Южного Йемена уже переходила под власть ЮПС, а его лидер Айдарес аз-Зубейди объявлял о смещении президента Абд Раббо Мансура Хади, который находится постоянно в Саудовской Аравии. В среду ЮПС снова потребовал отстранить от власти главу государства, назвав его ставленником исламистской партии "Аль-Ислах" - йеменского филиала ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ).

Правительство Йемена обратилось в четверг к Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) с просьбой срочно вмешаться в события и остановить конфликт, возложив ответственность за его последствия на сепаратистов.

До объединения северной и южной части Йемена в 1990 году на юге страны существовала Народная Демократическая Республика Йемен со столицей в Адене, где у власти находилась Йеменская социалистическая партия. С 2014 года в Йемене продолжается конфликт между мятежниками-хуситами из шиитского движения "Ансар Аллах", в руках которых находится столица Сана и северные провинции, и войсками президента Абд Раббо Мансура Хади, на стороне которого воюют силы аравийской коалиции.