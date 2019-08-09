В Китае из-за супертайфуна "Лекима" отменены 20 железнодорожных рейсов

ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. Власти Китая приняли решение о временной отмене 20 железнодорожных пассажирских рейсов в прибрежных районах страны из-за супертайфуна "Лекима". Об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение Китая .

По его данным, речь идет о регулярных рейсах между Пекином, Фучжоу, Вэньчжоу, Нинбо, Тайчжоу, Нанкином, Ханчжоу и другими городами.

Согласно последним прогнозам метеорологов, с 9 по 11 августа в прибрежных провинциях Чжэцзян, Цзянсу и Шаньдун, а также в Шанхае выпадет от 50 до 250 мм осадков. Основной удар стихии придется на побережье провинции Чжэцзян, его супертайфун должен достичь к утру 10 августа. Там за три дня выпадет 250-400 мм осадков, а в отдельных районах это значение превысит 400 мм.

Скорость ветра в центральной части "Лекимы" сейчас составляет 60 м/с.