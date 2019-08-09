{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Китае из-за супертайфуна "Лекима" отменены 20 железнодорожных рейсов

Основной удар стихии, по данным метеорологов, придется на побережье провинции Чжэцзян

ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. Власти Китая приняли решение о временной отмене 20 железнодорожных пассажирских рейсов в прибрежных районах страны из-за супертайфуна "Лекима". Об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение Китая.

На эту тему

По его данным, речь идет о регулярных рейсах между Пекином, Фучжоу, Вэньчжоу, Нинбо, Тайчжоу, Нанкином, Ханчжоу и другими городами.

Согласно последним прогнозам метеорологов, с 9 по 11 августа в прибрежных провинциях Чжэцзян, Цзянсу и Шаньдун, а также в Шанхае выпадет от 50 до 250 мм осадков. Основной удар стихии придется на побережье провинции Чжэцзян, его супертайфун должен достичь к утру 10 августа. Там за три дня выпадет 250-400 мм осадков, а в отдельных районах это значение превысит 400 мм.

Скорость ветра в центральной части "Лекимы" сейчас составляет 60 м/с.

Теги
Китай
СМИ: на складе боеприпасов в турецком уезде Рейханлы на границе с Сирией произошли взрывы
Жители прилегающих к складу боеприпасов территорий эвакуированы, отмечает телеканал NTV
Читать полностью