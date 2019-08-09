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СМИ: в Чили при стрельбе в игровом клубе погибли пять человек

По данным полиции, злоумышленник произвел в помещении не менее 42 выстрелов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 августа. /ТАСС/. Пять человек погибли в четверг вечером в результате стрельбы в зале игровых автоматов в Пуэнте-Альто, пригороде чилийской столицы Сантьяго. Об этом сообщила радиостанция BioBio со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как сообщили радиостанции очевидцы, стрельбу по посетителям игрового заведения открыл вошедший туда неизвестный мужчина. По данным полиции, злоумышленник произвел в помещении не менее 42 выстрелов. Предположительно, причиной стрельбы стал конфликт, произошедший незадолго до этого снаружи заведения.

Ведутся поиски нападавшего. Правоохранители не исключают, что у него могли быть сообщники.

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