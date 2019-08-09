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В Нижегородской области автомобиль въехал в людей, стоявших на обочине дороги

В результате инцидента пострадали семь человек

ТАСС, 9 августа. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением на автодороге в Нижегородской области и въехал в людей, стоявших на обочине у припаркованного автомобиля. В результате ДТП пострадали семь человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло около 02:30 мск 9 августа на третьем километре автодороги, ведущей к поселку Турбазу в Городецком районе.

"По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля не справился с управлением и выехал на левую обочину, где совершил наезд на граждан, стоявших у припаркованного автомобиля. В результате данного ДТП семь человек в возрасте от 21 до 23 лет получили травмы различной степени тяжести, двое из них госпитализированы", - указано в сообщении.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося.

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