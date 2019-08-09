Полиция пресекла деятельность банды мошенников в сфере автострахования

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Сотрудники МВД в Ульяновске задержали подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России совместно с коллегами из Ульяновской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в совершении 12 эпизодов мошенничества в сфере автострахования на общую сумму свыше 2 млн рублей", - сообщила она.

По данным МВД, злоумышленники приобретали в автосалонах дорогостоящие иномарки и оформляли на них полисы обязательного страхования автогражданской ответственности, а затем на нескольких подконтрольных станциях техобслуживания они устанавливали на эти машины кузовные детали с повреждениями, характерными для дорожно-транспортных происшествий. "На территории Ульяновской области и в Москве в безлюдных местах подозреваемые инсценировали аварии, после чего обращались в ГИБДД для оформления ДТП и направляли в страховые компании необходимые документы для получения причитающихся выплат. Размер присвоенных сумм составлял от 100 тыс. до 400 тыс. рублей", - рассказала Волк.

В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны предполагаемый лидер группы и пятеро активных участников. "В ходе обысков изъяты банковские карты, документы на транспортные средства, мобильные телефоны и автомобильные запчасти. Обнаружены три машины, предположительно использовавшиеся в инсценировках ДТП", - отметила представитель МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" (ч. 4 ст. 159.5) УК РФ. По ходатайству следователя двоим подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двоим - в виде домашнего ареста. Остальные находятся под подпиской о невыезде.