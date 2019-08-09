Мужчина избил пенсионерку на вокзале в Петербурге из-за замечания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Житель Вологды избил пенсионерку на Московском вокзале в Петербурге за сделанное ему замечание, мужчина задержан, возбуждено уголовное дело о побоях, сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД по СЗФО.

"Мужчина был задержан патрульно-постовой службой транспортной полиции. Возбуждено уголовное дело в отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ", - сказали в пресс-службе.

По данным управления, пенсионерка сделала замечание жителю Вологды за "вальяжную позу", в которой он спал на скамейке в одном из залов вокзала. За это мужчина трижды ударил женщину по голове и попытался скрыться, но был остановлен правоохранителями. Задержанный ранее был неоднократно судим. Пострадавшей оказана медицинская помощь.