В центре Москвы дерево упало на машину, полностью заблокировав проезд

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Дерево упало на машину в центре Москвы и заблокировало проезд. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Как вести себя в городе при урагане

Спасайтесь правильно. Как вести себя в городе при урагане

"В результате порывов сильного ветра в 4-м Добрынинском переулке дерево упало на машину, движение по переулку заблокировано", - сообщил источник. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС сообщили, что атмосферный фронт прошел южнее Москвы, но в пятницу сохраняется экстренное предупреждение в связи с комплексом неблагоприятных погодных явлений в столице. Синоптики обещают в пятницу дождь, в отдельных районах грозу, ветер 7-12 м/с, местами порывы до 17-23 м/с.

Накануне вечером в оповещении жителей и гостей Москвы об угрозе чрезвычайной ситуации было задействовано телевидение. В 20:00 в эфире всех основных телеканалов появилось предупреждение со звуковым сопровождением.