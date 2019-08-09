Суд оставил в СИЗО экс-главу правительства Астраханской области Султанова

И. о. заместителя председателя правительства Астраханской области, министр финансов региона Виталий Шведов и Султанов были задержаны в Астрахани 26 июля по делу о злоупотреблении полномочиями. 27 июля Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал Шведова и Султанова на два месяца. "Постановление Ленинского районного суда в отношении Султанова оставить без изменения", - сказала судья. Ранее аналогичное решение Ростовский областной суд принял в отношении Шведова.

По версии следствия, на счетах бюджета области имелись значительные остатки средств, не требовавшие денежного займа в банке, однако Султанов и Шведов, используя свои служебные полномочия, при отсутствии реальной необходимости привлекли кредитные средства (по ставке от 7% до 8,5%) в одном из банков на общую сумму порядка 6 млрд рублей. Бюджету региона был причинен материальный ущерб в размере не менее 212 млн рублей. Также следствие считает, что действия Шведова и Султанова "привели к подрыву авторитета органов муниципальной власти".

Шведов с 2006 года занимал должность заместителя министра финансов региона, в настоящее время является и. о. заместителя председателя правительства региона, министром финансов Астраханской области. Султанов был утвержден в должности вице-губернатора и председателя правительства области в апреле 2017 года, 10 июня этого года он написал заявление об отставке.