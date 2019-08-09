СК предъявил обвинение еще одному участнику массовых беспорядков в Москве

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил Даниле Беглецу обвинение в участии в массовых беспорядках в Москве в ходе несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве. Как сообщил ТАСС адвокат Ильнур Шарапов, вину его подзащитный не признает.

"Даниле Беглецу предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Вину он не признает", - сказал адвокат.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка арестованы 9 человек - Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, еще четверо задержаны - Сергей Фомин, Данила Беглец, Илья Анохин и Айдар Губайдулин.

Еще одно уголовное дело возбуждено по фактам угроз в интернете в адрес родственников полицейских, обеспечивавших порядок в ходе акций протеста, его фигурантом стал Виталий Синица, он арестован.