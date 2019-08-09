В Москве задержали второго подозреваемого в нападении с ножом на мужчину в Солнцево

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Второй подозреваемый в покушении на убийство мужчины в парке столичного района Солнцево задержан в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГСУ СК.

"Благодаря совместной работе следователей столичного Главного следственного управления и сотрудников уголовного розыска Москвы в кратчайшие сроки по подозрению в совершении указанного преступления были установлены и задержаны двое мужчин 1993 и 1989 годов рождения. Одному из задержанных предъявлено обвинение, по ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения од стражу. Второй соучастник в ближайшее время будет доставлен в следственный отдел для проведения с ним следственных действий", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Вечером 13 июля между тремя мужчинами в солнцевском парке произошел конфликт, в ходе которого один из них был ранен ножом в область шеи. Злоумышленники забрали его бумажник и скрылись. Накануне сообщалось, что один из подозреваемых признал свою вину.