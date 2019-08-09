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Супертайфун "Лекима" достиг восточного побережья Китая

Скорость ветра составляет около 50 м/с

ТАСС, 9 августа. Супертайфун "Лекима", который стал девятым по счету в нынешнем сезоне, обрушился на материковую часть Китая. Об этом сообщила в пятницу Центральная метеорологическая служба КНР.

По ее данным, "Лекима" достиг побережья восточной провинции Чжэцзян. Скорость ветра в его пределах достигает около 50 м/с.

Как сообщает агентство "Синьхуа", на острове Тайвань жертвой тайфуна ранее стал один человек, еще несколько пострадали. Десятки тысяч домов остались без электроэнергии.

Ранее в Китае из-за приближения супертайфуна был объявлен наивысший уровень опасности. Китайские власти сообщали, что принимают необходимые меры в целях минимизации потенциального ущерба от удара стихии.

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