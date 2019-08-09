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Украинские силовики обстреляли район Калиново в ЛНР

В Луганске призвали международные организации оказать давление на Киев с целью сохранения достигнутого перемирия

ЛУГАНСК, 10 августа. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли район поселка городского типа Калиново в Луганской народной республике (ЛНР).

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Инцидент произошел поздно вечером 9 августа, сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

"ВСУ продолжают вести провокационные обстрелы по позициям защитников республики. Так, в 23.00 мск пятницы военнослужащие 72-й бригады ВСУ совершили обстрел наших позиций из станкового автоматического гранатомета в районе населенного пункта Калиново", - цитирует сообщение Луганскинформцентр.

"Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договоренностей о перемирии и не поддаются на провокации. Мы в очередной раз призываем международные организации оказать давление на Киев с целью сохранения достигнутого перемирия", - сообщили в оборонном ведомстве республики.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили о том, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению перемирия, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные нарушили перемирие менее чем через сутки.

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