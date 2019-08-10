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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Камчатке

Его эпицентр находился в 50 км к юго-западу от поселка Усть-Камчатск

ТАСС, 10 августа. Землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано в субботу у восточных берегов Камчатского полуострова. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 50 км к юго-западу от поселка Усть-Камчатск (население более 4 тыс. человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 43 км.

Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.

В ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщили, что в поселке ощущались подземные толчки силой до 4 баллов, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.

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